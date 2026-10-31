Η Δόξα Λευκάδας επικράτησε εκτός έδρας με 73-59 της Μυκόνου και πήρε δίκαια τη δεύτερή της νίκη, για την 5η αγωνιστική της GBL.

Η Δόξα Λευκάδας μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και προηγήθηκε με 2-10, χάρη στα τρίποντα των Χάρμον και Πάρις. Με τον Γκαντ να δίνει λύσεις κοντά και μακριά από το καλάθι, οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν τον έλεγχο και έφτασαν και πάλι μέχρι το +8 (12-19). Η απάντηση της Μυκόνου ήρθε στο τελευταίο δίλεπτο, με δύο τρίποντα από Άπλμπι και Κάναντι, που μείωσαν την απόσταση στο 23-17.

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