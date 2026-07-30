Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του αναπληρωτή υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση με αντιπροσωπεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβόμενων Καλαθοσφαιριστών-τριών (ΠΣΑΚΚ), με επίκεντρο ζητήματα που αφορούν το ελληνικό μπάσκετ και τους αθλητές.

Στη διάρκεια της συζήτησης τέθηκε μεταξύ άλλων το θέμα της πιθανής αύξησης του αριθμού των ξένων παικτών στο πρωτάθλημα της Greek Basketball League, με τον ΠΣΑΚΚ να εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαβεβαίωση του υπουργού ότι δεν προγραμματίζεται αλλαγή.

Η ανακοίνωση του ΠΣΑΚΚ:

«Σε εξαιρετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και αντιπροσωπείας του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβόμενων Καλαθοσφαιριστών-τριών.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν για διάφορα θέματα του ελληνικού μπάσκετ, ενώ στην κορυφή της ατζέντας ήταν το θέμα για την πιθανή αύξηση των ξένων στο πρωτάθλημα της GBL.

Ο κύριος Βρούτσης μας διαβεβαίωσε πως δεν πρόκειται να αυξηθεί ο αριθμός των ξένων, κάτι το οποίο μας χαροποίησε ιδιαίτερα.

Τον ΠΣΑΚΚ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Λινος Χρυσικόπουλος, ο Αντιπρόεδρος Μανώλης Χατζηδάκης, ο Γενικός Διευθυντής Κώστας Αλεξανδρίδης και ο Νομικός Σύμβουλος Γιάννης Παπαγεωργόπουλος».