Ο Πρωτέας επιστρέφει μετά από εννέα χρόνια στην κορυφαία τετράδα του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ των Γυναικών, έτοιμος να αντιμετωπίσει την Παρασεκυή (27/3, 16:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ΔΑΚ Ελευθερούπολης) στον α’ ημιτελικό τον Παναθηναϊκό.

Ο προπονητής της ομάδας της Βούλας Μάριος Δεσποτάκης και οι αθλήτριες Χριστίνα Αναστασοπούλου και Νάγια Στολίγκα τόνισαν τη σημασία της συγκέντρωσης, της θέλησης και της πειθαρχίας, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα θα διεκδικήσει κάθε μπάλα και θα δώσει τον καλύτερό της εαυτό για να φτάσει στον τελικό.

Μάριος Δεσποτάκης (προπονητής Πρωτέα Βούλας): «Για μας είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή μας στο Final 4 του Κυπέλλου. Έχουμε την νεανικότερη ομάδα στο πρωτάθλημα και το γεγονός ότι είμαστε εδώ είναι σπουδαία εμπειρία για τα κορίτσια και την ομάδα. Για να φτάσουμε εδώ έχουμε κουραστεί όλο τον χρόνο. Δεν έχουμε έρθει για διακοπές, αλλά για να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε από αυτή τη διοργάνωση. Είμαστε αποφασισμένοι για το καλύτερο που μπορούμε να πετύχουμε. Στο Final 4 θα μας δείτε όπως σε κάθε παιχνίδι. Παλεύουμε κάθε μπάλα ξεχωριστά, δεν κοιτάμε ποιος είναι ο αντίπαλός μας και προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε. Τα παιδιά είναι πολύ αξιέπαινα και θα παλέψουμε για το καλύτερο που μπορούμε. Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ καλή και ποιοτική ομάδα, ήταν από τις καλύτερες του Eurocup και εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε αυτό που έχουμε μάθει όλο τον χρόνο. Να παλέψουμε όσο πιο δυνατά μπορούμε. Το γήπεδο είναι πολύ όμορφο και ζεστό και ελπίζουμε να γεμίσει αύριο».

Νάγια Στολίγκα (αθλήτρια Πρωτέα Βούλας): «Είμαστε χαρούμενες που καταφέραμε να είμαστε εδώ, καθώς είχε πολλά χρόνια να το καταφέρει ο Πρωτέας Βούλας. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και νομίζω ότι θα πάμε πολύ καλά. Είμαστε μια ομάδα με πολύ ταλέντο και αν ακολουθήσουμε τις οδηγίες των προπονητών θα πάμε καλά. Δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα, απλά θα παίξουμε όπως ξέρουμε κάθε φορά. Είναι μια πρόκληση για μας. Πάντα κοντράρουμε τις μεγάλες ομάδες και θα είναι ένα δυνατό παιχνίδι».

Χριστίνα Αναστασοπούλου (αθλήτρια Πρωτέα Βούλας): «Ο Πρωτέας Βούλας επιστρέφει σε Final 4 μετά από εννέα χρόνια. Είναι μια πολύ σημαντική διοργάνωση για εμάς. Θα μπούμε δυνατά και θέλουμε να διεκδικήσουμε τον τίτλο. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας πολύ δυνατός αντίπαλος, αλλά θεωρώ ότι αν μείνουμε συγκεντρωμένες μπορούμε να διεκδικήσουμε την πρόκριση για τον τελικό. Το κλειδί για τον αγώνα είναι η θέληση, το πείσμα, το πάθος και εννοείται να μπούμε συγκεντρωμένες στο παιχνίδι και να κοιτάξουμε τον αντίπαλό μας στα μάτια. Έχουμε κάνει πολύ καλά παιχνίδια απέναντι στις ομάδες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις του πρωταθλήματος. Αύριο είναι ένας σημαντικός αγώνας, ένα παιχνίδι διαφορετικό απ’ όλα τα άλλα Είναι ένας αγώνας νοκ άουτ και τον αντιμετωπίζουμε σαν τελικό. Υπάρχει άγχος, αλλά θέλουμε να είναι δημιουργικό. Θέλουμε να ξεκινήσουμε από την άμυνα, να παρουσιαστούμε συγκεντρωμένες και μετά να πάμε στην επίθεση».