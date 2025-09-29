Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, απουσίασε από την media day της ομάδας, καθώς διαγνώστηκε με COVID-19, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της ομάδας, Τζον Χορστ.

Ο Giannis βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Ελλάδα και, όπως ανέφερε ο Χορστ, οι Μπακς προσπαθούν να τον καταστήσουν διαθέσιμο για τους δημοσιογράφους μέσω Zoom.

Καθώς ξεκινά η προετοιμασία για το προπονητικό καμπ, η ομάδα του Μιλγουόκι δεν έδωσε σαφή εικόνα για το πόσο θα απουσιάσει ο δύο φορές MVP του NBA. Η πρεμιέρα των Μπακς στην προετοιμασία είναι προγραμματισμένη για τις 6 Οκτωβρίου απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ.

Ο 30χρονος Αντετοκούνμπο είχε μέσο όρο 30,4 πόντους, 11,9 ριμπάουντ και 6,5 ασίστ σε 67 παιχνίδια της σεζόν 2024-25, πριν η ομάδα υποστεί τον τρίτο σερί αποκλεισμό της από τον πρώτο γύρο των πλέι οφ του ΝΒΑ.

Οι Μπακς ανοίγουν τη σεζόν εντός έδρας κόντρα στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς στις 22 Οκτωβρίου.