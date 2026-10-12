Προ των πυλών βρίσκεται η δεύτερη «διαβoλοβδομάδα» της σεζόν στην Euroleague, με τους αιώνιους να δοκιμάζονται σε Βαλένθια, Βαρκελώνη και Βελιγράδι, με στόχο το 2/2 για την παραμονή τους στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Το πρόγραμμα της 5ης και της 6ης αγωνιστικής.

Οι πράσινοι ταξιδεύουν στο Βελιγράδι την Τρίτη, για να αντιμετωπίσουν την Παρτίζαν στο πρώτο τους εκτός έδρας παιχνίδι (13/10, 21:30), με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει μισή ώρα αργότερα την αήττητη Βαλένθια στη «Roig Arena» (13/10, 22:00), στο παιχνίδι της αγωνιστικής. Το πρόγραμμα της ημέρας ξεκινάει πάντως από την Κωνσταντινούπολη, όπου η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται τη Ζάλγκιρις, σε ένα «rematch» των περσινών play-offs.

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