Δίχως πολλές εκπλήξεις, αλλά και με ένα μεγάλο ντέρμπι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, ολοκληρώθηκε η 1η αγωνιστική της Allwyn Women’s Basketball League 1.

Ο πρωταθλητής Αθηναϊκός, ξεκίνησε ιδανικά τη σεζόν, επικρατώντας με το εμφατικό 94-55 των Πανθήρων Καβάλας, με μεγάλη πρωταγωνίστρια τη Φασούλα, που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 14 πόντους, ενώ η Πρινς πρόσθεσε άλλους 12.

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