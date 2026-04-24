Δικαιώθηκε η ΚΑΕ Ολυμπιακός στην προσφυγή που κατέθεσε στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών για την υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς. Το ΑΣΕΑΔ ακύρωσε τις τρεις αγωνιστικές αποκλεισμού που είχε επιβάλει ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ στον Αμερικανό σέντερ, διατηρώντας μόνο το πρόστιμο των 30.000 ευρώ.

Έτσι, εφόσον είναι αγωνιστικά έτοιμος, ο Τζόουνς μπορεί να αγωνιστεί ήδη από την τελευταία αγωνιστική της regular season της Stoiximan GBL, το Σάββατο 25/4 στις 18:15 στη SUNEL Arena κόντρα στην ΑΕΚ, έχοντας ήδη εκτίσει μία από τις αγωνιστικές πριν εκδοθεί η απόφαση.

