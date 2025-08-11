Η κατάσταση με τη διάδοση ψευδών πληροφοριών και παραποιημένων βίντεο, μέσω τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), έχει ξεφύγει, με τον Νίκο Γκάλη να πέφτει κι αυτός θύμα αυτού του φαινoμένου, που τείνει να εξελιχθεί σε… μάστιγα.

Πιο συγκεκριμένα, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, έσπευσε να διαψεύσει τα videos που κυκλοφόρησαν στο TikTok, τα οποία τον εμφανίζουν να είναι σε αναπηρικό καροτσάκι, λόγω αρθρίτιδας.

«Αν και φαίνεται αυτονόητο πως είναι fake, οφείλω να επισημάνω σε όλους να είναι πολύ προσεκτικοί με λογαριασμούς στο tik tok κυρίως, που δημιουργούν AI videos με στόχο να εξαπατήσουν τον κόσμο. Προφανώς δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα», ξεκαθάρισε στο μήνυμά του ο «Γκάνγκστερ».