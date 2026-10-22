Στα στοιχεία που έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες Αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ μετά τις συλλήψεις του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, διαιτητών της GBL και συνεργατών της Ομοσπονδίας, αναφέρθηκε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, σε τηλεοπτική εκπομπή.

Ξεκαθάρισε όμως ότι δεν έχουν γίνει καταγγελίες σε βάρος παραγόντων του Ολυμπιακού ή άλλων συλλόγων, αλλά μόνο σε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

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