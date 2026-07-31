Η Δόξα Λευκάδας ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Αμερικανού γκαρντ Ντένβερ Τζόουνς, μέσα από ένα καταπληκτικό βίντεο στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παίκτης της Δόξας Λευκάδας είναι από σήμερα ο Ντένβερ Τζόουνς, που συμφώνησε με την νεοφώτιστη ομάδα της Basket League. Ξεκίνησε την κολεγιακή του καριέρα στο Garden City Community College, όπου εντυπωσίασε με 19.1 πόντους κατά μέσο όρο και 40% στα τρίποντα.

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