Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (ΕΡΤ1) το παιχνίδι της Εθνικής μπάσκετ ανδρών με το Ισραήλ για το τουρνουά ECOMMBX Cup, που διεξάγεται στη Λεμεσό της Κύπρου.

Αυτό είναι το τρίτο φιλικό προετοιμασίας για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, μετά από αυτό απέναντι στο Βέλγιο στο ΟΑΚΑ (74-60) και το χθεσινό κόντρα στη Σερβία, όπου η «γαλανόλευκη» ηττήθηκε με 76-66.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης στο «Σπύρος Κυπριανού», έγινε γνωστό πως ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής άφησε εκτός αποστολής τους Κώστα Σλούκα, Κώστα Παπανικολάου και Ντίνο Μήτογλου.

Έτσι, η «γαλανόλευκη» αγωνίζεται με 13 παίκτες στο σημερινό ματς, αφού θυμίζουμε πως εκτός του τουρνουά της Κύπρου είχαν μείνει οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης.

Αναλυτικά η αποστολή της Ελλάδας: Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Νάσος Μπαζινας, Όμηρος Νετζήπογλου, Λευτέρης Λιοτόπουλος.

Νωρίτερα η Σερβία συνέτριψε με 122-55 την οικοδέσποινα Κύπρο. Η αποψινή είναι η 51η αναμέτρηση της Ελλάδας με το Ισραήλ σε επίπεδο ανδρών, με την Εθνική ομάδα να έχει την υπεροχή με 29 νίκες έναντι 21.

Τα δεκάλεπτα: 23-18