Απολαμβάνω τα διάφορα ρεπορτάζ των άλλων ΜΜΕ για τον γάμο του Σπανούλη με τον Άρη. Και τι δεν έχω διαβάσει, ρε! Ότι έρχεται η κρίσιμη ώρα της απόφασης από αυτούς που δεν ξέρουν, ότι περιμένει πρόταση από ομάδα της Ευρωλίγκας από αυτούς που δεν θέλουν, ενώ τις τελευταίες ώρες γράφουν ότι θα ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα από τον αυτοκράτορα. Μπήκαν στην τελική ευθεία, μπήκε και ο Σπανούλης. Μεγάλη πλάκα.

Και αναρωτιέμαι διαβάζοντας όλα αυτά: Πόσο πίσω είναι ρε αυτοί; Γιατί γράφουν πράματα που έχουν γίνει πριν από περίπου τρεις μήνες; Εδώ σου αποκάλυψα, σε παγκόσμια πρώτη, από τις 10 Μαρτίου ρε μπαγάσα, πριν από σχεδόν τρεις μήνες, την ομάδα με την οποία συμφώνησε ο Σπανούλης. Από τότε μαζί με τον κουμπάρο του δουλεύουν ουσιαστικά γι’ αυτό τον σκοπό. Και ουχί μονάχα την επόμενη, αλλά και την μεθεπόμενη ομάδα που θα αναλάβει, σου είπα. Γκέγκε.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr