Την πρώτη νίκη της, στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ γυναικών 2027 πέτυχε το Σάββατο η Εθνική μας!

Οι παίκτριες του Πέτρου Πρέκα, μετά την ήττα με έναν πόντο από την Κροατία στην Κοζάνη στην πρεμιέρα του 6ου ομίλου, επικράτησαν με… εμφατικό τρόπο, με 101-84 της Βόρειας Μακεδονίας στα Σκόπια, το βράδυ του Σαββάτου (15/11), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής.

Το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι γι’ αυτό το πρώτο «παράθυρο», η εθνική γυναικών θα το δώσει στην Γκεντόφτε με αντίπαλο την Δανία την Τρίτη (18/11, 19:30).

Η Ελεάννα Χριστινάκη σημείωσε 23 πόντους, με 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ η Μαριέλλα Φασούλα πέτυχε 22 πόντους, μάζεψε 7 ριμπάουντ και μοίρασε επίσης 4 ασίστ. Η αρχηγός Άρτεμις Σπανού πέτυχε 15 πόντους, με 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ διψήφια ήταν και η Ελένη Μποσγανά με 11 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Η εθνική υπέπεσε σε 14 λάθη, ενώ η Βόρεια Μακεδονία σε 22.

Από τη Βόρεια Μακεδονία εξαιρετικό παιχνίδι έκανε η Ατζέλικα Μιτρασίνοβιτς με 23 πόντους, 10 ασίστ και 9 ριμπάουντ, καθώς παρ’ ολίγον να κάνει triple double… για ένα ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 39-59, 59-81, 84-101

Διαιτητές: Πρακς (Ουγγαρία), Στογιάνοβα (Βουλγαρία), Τομάσοβιτς (Σλοβακία)

ΕΛΛΑΔΑ (Πέτρος Πρέκας): Κριμίλη 3 (1), Μποσγανά 11 (1), Παυλοπούλου 7 (1), Τσινέκε 2, Γαλανόπουλος 7 (1), Λούκα 6, Σπανού 15 (3), Χατζηλεοντή 3, Χριστινάκη 23 (3), Φασούλα 22, Καρλάφτη 2

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Αλεκσάνταρ Ασαντάνοφ): Χέμπε 16 (1), Νικόλοφ, Στογιανόφσκα 11 (3), Τασέφσκα, Νίκολιτς Ματ. 3 (1), Μιτρασίνοβιτς 23 (10 ασ., 9ρ.), Μίτρεβα 2, Σέλκοβα 19 (3), Νίκολιτς Μιλ., Τραϊκοφσκα, Κμετόφσκα 10, Νατσέφσκα

Χα.Π.