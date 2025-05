Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έμειναν εκτός τελικού του Final-4 και θα επιστρέψουν… απογοητευμένοι από το Final-4 του Άμπου Ντάμπι. Τόσο οι «πράσινοι», όσο και οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπόρεσαν να δείξουν τη δυναμική τους με αποτέλεσμα να μείνουν μακριά από τον τίτλο.

Αρχικά οι «πράσινοι» γνώρισαν την ήττα με 82-76 από τη Φενέρμπαχτσε και απογοήτευσαν, ενώ μακριά από τον εαυτό τους έμειναν και οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Μονακό. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κατάφερε να εξουδετερώσει τα όπλα των «ερυθρόλευκων» και να πάρει την ιστορική πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Final-4 (25/5, 20:00, Novasports Prime) με το τελικό σκορ στο 78-68.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η… κατάρα της πρώτη θέσης συνεχίστηκε, καθώς σε ακόμα ένα Final-4 ο πρώτος της regular season δεν μπορεί να κατακτήσει τον τίτλο. Στην προκειμένη ο Ολυμπιακός… πνίγηκε από το βάρος.

Πλέον, οι δύο «αιώνιοι» ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα αγωνιστούν στον τελικό, αλλά όχι σε αυτόν για την κατάκτηση του τροπαίου που τόσο ανέμεναν οι Έλληνες φίλαθλοι. «Πράσινοι» και «ερυθρόλευκοι» έχουν ραντεβού στον «μικρό» τελικό της Κυριακής (17:00, Novasports Prime) σε ένα αγώνα… παρηγοριάς…

O θρόνος του πρωταθλητή Ευρώπης έμεινε κενός και περιμένει τον… διάδοχο, μετά την «αποκαθήλωση» του Παναθηναϊκού στον ημιτελικό του Final-4 της Euroleague.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν από την Φενέρμπαχτσε στο Άμπου Ντάμπι, με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να συνεχίζει την πορεία της για την κατάκτηση του δεύτερου τίτλου της ιστορίας της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μετά το 2017.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πάλεψε για τη διεκδίκηση του όγδοου τροπαίου στη Euroleague και μάλιστα back to back, αλλά η έλλειψη διάρκειας σε άμυνα, δημιουργία και επίθεση, δεν της το επέτρεψαν.

Κυρίως στο κομμάτι της επίθεσης δεν βρήκε τις απαιτούμενες λύσεις από τους Κώστα Σλούκα (2π.), Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (5π.), Ντίνο Μήτογλου (0π.) και Ομέρ Γιούρτσεβεν (2π.) και… εκτροχιάστηκε…

Όταν μάλιστα έχασε και τον πολυτιμότερο παίκτη του, Κέντρικ Ναν, με πέντε φάουλ στα 5:45 πριν το φινάλε, είδε τη Φενέρ να απομακρύνεται και να… αρπάζει την πρόκριση.

Στον αντίποδα, η Φενέρμπαχτσε είχε τον έλεγχο και δεν έχασε ποτέ το προβάδισμα, χάρη στα ξεσπάσματα και τις τρίποντες «ενέσεις» των Ταρίκ Μπιμπέροβιτς (15π., 3/6τρ.), Έρικ ΜακΚόλουμ (13π., 3/6τρ.), Ντέβον Χολ (18π., 4/6τρ.) και Νίκολο Μέλι (9π.,, 1/4τρ.).

Από τον Παναθηναϊκό πάλεψε ο Τσεντί Οσμάν με 22 πόντους και ο Κέντρικ Ναν με 19 πόντους (χωρίς τρίποντο) μέχρι να αποβληθεί με 5 φάουλ, ενώ εξαιρετικός ήταν ο Τζέριαν Γκραντ με 15 πόντους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ματίας Λεσόρ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από πέντε μήνες αδράνειας, πήρε 14:37 λεπτά συμμετοχής, αλλά ήταν φανερά διστακτικός και… εκτός κλίματος. Ο Γάλλος σέντερ τελείωσε τον αγώνα με 7 πόντους με 1/2 δίποντα και 5/6 βολές.

Ο Ολυμπιακός που στο Άμπου Ντάμπι πήγε ως φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, θα πρέπει να περιμένει κι άλλο για να ράψει το 4ο αστέρι στη φανέλα του. Με τον Σάσα Βεζένκοφ… σκιά του εαυτού του επιθετικά (7π. με 0/6 τρίποντα, 8 ριμπάουντ) και μόνο διασωθέντα τον Εβάν Φουρνιέ που έκανε ρεκόρ καριέρας στη Euroleague με 31 πόντους (4/9 τρίποντα), η ομάδα του Πειραιά ηττήθηκε από τη Μονακό, με 78-68 και δεν θα βρεθεί στον 10ο τελικό της Ιστορίας της. Στο 4ο διαδοχικό Final-4, ο Ολυμπιακός… μένει με την ίδια κατάληξη που είχε στα τρία προηγούμενα… δηλαδή θα επιστρέψει με άδεια χέρια στον Πειραιά.

Ο πρώην αρχηγός του, ο Βασίλης Σπανούλης, στο πρώτο Final-4 της καριέρας του ως προπονητής, του χάλασε το μυαλό, το παιχνίδι και τα μεγαλόπνοα -όπως αποδείχτηκαν- σχέδια, με τη Μονακό να προκρίνεται στον πρώτο τελικό της Ιστορίας της, στο δεύτερο μόλις Final-4 της Euroleague που μετέχει. Τότε, στο πρώτο της Final-4, στο Κάουνας το 2023, την είχε αποκλείσει στον ημιτελικό ο Ολυμπιακός επιστρέφοντας από το -12 στο ημίχρονο. Στο Άμπου Ντάμπι, όμως ούτε η διαύγεια, ούτε η ευστοχία επέστρεψαν για τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος, μετά τον Φουρνιέ ήταν ο μόνος διψήφιος, με 12 πόντους, για την ομάδα του Πειραιά. Δεν έδωσε χρόνο συμμετοχής στον Μόουζες Ράιτ ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Η Μονακό πατούσε γερά από την αρχή και είχε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, βρίσκοντας απαντήσεις κυρίως από τους Άλφα Ντιαλό (22π.) και Μάικ Τζέιμς (17π.). Ο Μπλόσομγκέιμ σημείωσε 12 πόντους και ο Τζαϊτέ 11. Δεν πήρε χρόνο συμμετοχής ο Έλληνας διεθνής σέντερ της Μονακό, Γιώργος Παπαγιάννης.

Ο Νικ Καλάθης, o οποίος αγωνίστηκε 11:30 λεπτά, έγινε ο δεύτερος παίκτης που έχει αγωνιστεί σε φάιναλ φορ της Εuroleague με τέσσερις διαφορετικές ομάδες (Παναθηναϊκός, Μπαρτσελόνα, Φενερμπαχτσέ, Μονακό) μετά τον Ντέιβιντ Άντερσεν (Κίντερ Μπολόνια, Σιένα, ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Μπαρτσελόνα). Πλέον το ρεκόρ του Ολυμπιακού σε ημιτελικούς Euroleague είναι 9-5.

Ο Έλληνας τεχνικός και θρύλος των «ερυθρόλευκων», δήλωσε πως η Μονακό νίκησε δίκαια μια σπουδαία ομάδα και υπογράμμισε πως ένιωσε σαν να έπαιζε κόντρα στην ίδια του την οικογένεια.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Κερδίσαμε μια σπουδαία ομάδα. Ήταν σαν να παίζω απέναντι στην οικογένειά μου, προσπάθησα να μείνω συγκεντρωμένος για 40 λεπτά, οι παίκτες μου έκαναν εξαιρετική δουλειά και πήραμε μια μεγάλη νίκη. Θα πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι, είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι την Κυριακή, απέναντι σε μια διαφορετική ομάδα. Ξεχνάμε αυτό το ματς και προετοιμαζόμαστε για μια ακόμη νίκη»

Ο Ολυμπιακός έμεινε εκτός τελικού του Final-4, και μετά το τέλος του αγώνα ο Εβάν Φουρνιέ δεν μπόρεσε να κρύψει την απογοήτευσή του και ξέσπασε σε λυγμούς…

Ο Γάλλος, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος των Πειραιωτών στον ημιτελικό, βρήκε παρηγοριά από τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος κατευθύνθηκε προς το μέρος του για να τον παρηγορήσει.

An unbelievable effort from Evan Fournier who is brought to tears after the defeat

