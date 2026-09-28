Η Εlite League επιστρέφει στη δράση το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (2-3/10) και λίγες ημέρες πριν από την έναρξή της ανακοινώθηκε το πλήρες πρόγραμμά της για τη φετινή σεζόν από τη διοργάνωση.

Όλα έτοιμα για το νέο πρωτάθλημα της Elite League, με 16 ομάδες να μπαίνουν στη δράση, σε έναν ακόμη μαραθώνιο με κατάληξη στο Final Fοur της διοργάνωσης που θα αποφασίσει την ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο για την Basket League της επόμενης αγωνιστικής περιόδoυ.

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