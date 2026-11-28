Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής, το υπόλοιπο πρόγραμμα και η βαθμολογία

Οι Μαχητές Πειραματικό πήραν το «διπλό» απέναντι στον Γλαύκο Έσπερο με 69-68 μέσα στην Πάτρα, χάρη σε τρίποντο του Θοδωρή Κωνσταντινίδη στην εκπνοή.

Το Λαύριο επικράτησε δύσκολα των Σοφάδων με 69-66 για τη 10η αγωνιστική της Elite League και παρέμεινε μόνο στη δεύτερη θέση, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 8-2. Πιο άνετη ήταν η νίκη του Πρωτέα Βούλας, που επιβλήθηκε με 76-59 του Αμύντα και διατηρήθηκε στην τρίτη θέση με ρεκόρ 7-3.

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