Ο Πρωτέας Βούλας επιβλήθηκε με 81-89 του Παπάγου στο «Σαλούν» και συνέχισε με νίκη τις υποχρεώσεις του στη 2η αγωνιστική της Elite League.

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στα πρώτα λεπτά (9-9), μέχρι οι φιλοξενούμενοι να αρχίσουν να βρίσκουν τον ρυθμό τους, μέσα από τα μακρινά σουτ και εκμεταλλευόμενοι την παρουσία του Ολαγίνκα κοντά στο καλάθι. Με αυτόν τον τρόπο, ο Πρωτέας έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με προβάδισμα επτά πόντων (21-28).

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