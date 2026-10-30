Η Κομοτηνή επικράτησε με 83-71 της ΑΓΕ Χαλκίδας, για το παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Basket League, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 3-3.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν καλύτερα και με «όπλο» την επιθετική αποτελεσματικότητα, προηγήθηκαν με 5-10, όμως τα μακρινά σουτ του Βίκτορ και η δράση του Σπυριδονίδη έδωσαν τη δυνατότητα στους γηπεδούχους να ισορροπήσουν και να προσπεράσουν (24-20). Η ΑΓΕΧ αντέδρασε στη δεύτερη περίοδο, πέρασε μπροστά με 30-31, αλλά η Κομοτηνή έκλεισε το ημίχρονο στο +2 (40-38).

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