Ο Βίκος Ιωαννίνων υπερασπίστηκε την έδρα του απέναντι στον Κόροιβο Αμαλιάδας, επικρατώντας με 98-92 στο μεταξύ τους ματς, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, για την 18η αγωνιστική της Elite League.
Με αυτό το ροζ φύλλο η ομάδα του Μιχάλη Μιχελάκου βελτίωσε το ρεκόρ της στο 15-3, και «ανέβηκε» μόνη πρώτη, μία εβδομάδα πριν απ’ το μεγάλο ντέρμπι στη Λευκάδα (9/2).
Τα δεκάλεπτα: 29-17, 49-47, 67-65, 98-92
ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Μιχελάκος): Τζόουνς 15 (2), Σιμιτζής, Γεωργίου 3 (1), Άντερσον 27 (4), Γράβας 4, Διαμαντάκος, Καμπερίδης 6, Τσούκας 7 (1), Αρνόκουρος 10, Μαστρογιαννόπουλος 25 (5)
ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (Μάνος): Μάρκου, Σμιθ 18 (2), Λεμπέσης 19 (3), Κοκορέλης 10 (1), Πιλάβιος 5 (1), Παρασκευόπουλος 16 (2), Πετανίδης 11, Κάτζος, Τάταρης 13 (3)
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής:
Μαχητές Πειραματικό-ΝΕ Μεγαρίδος 90-99 παράταση (κ.δ. 85-85)
Σοφάδες-Δάφνη 80-71
ΑΓΕ Χαλκίδας-Ψυχικό 89-79
Πρωτέας Βούλας-Νίκη Βόλου 81-69
Αιγάλεω-Πανερυθραϊκός 100-101
Παπάγου-Λαύριο 77-75
Βίκος Ιωαννίνων-Κόροιβος 98-92
ΡΕΠΟ: Δόξα Λευκάδας
H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 18 αγώνες)
Βίκος Ιωαννίνων 33
Δόξα Λευκάδας 31 -17αγ.
Πρωτέας Βούλας 30
ΝΕ Μεγαρίδος 29
ΑΓΕ Χαλκίδας 29
Παπάγου 28
Ψυχικό 28
Λαύριο 28
Δάφνη 25
Μαχητές Πειραματικό 25
Πανερυθραϊκός 25 -17αγ.
Κόροιβος Αμαλιάδας 25 -17αγ.
Σοφάδες 22
Νίκη Βόλου 21 -17αγ.
Αιγάλεω 20
*Αποχώρησε μεσούσης της σεζόν ο ΑΟ Τρίκαλα.