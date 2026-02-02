Ο Βίκος Ιωαννίνων υπερασπίστηκε την έδρα του απέναντι στον Κόροιβο Αμαλιάδας, επικρατώντας με 98-92 στο μεταξύ τους ματς, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, για την 18η αγωνιστική της Elite League.

Με αυτό το ροζ φύλλο η ομάδα του Μιχάλη Μιχελάκου βελτίωσε το ρεκόρ της στο 15-3, και «ανέβηκε» μόνη πρώτη, μία εβδομάδα πριν απ’ το μεγάλο ντέρμπι στη Λευκάδα (9/2).

Τα δεκάλεπτα: 29-17, 49-47, 67-65, 98-92

ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Μιχελάκος): Τζόουνς 15 (2), Σιμιτζής, Γεωργίου 3 (1), Άντερσον 27 (4), Γράβας 4, Διαμαντάκος, Καμπερίδης 6, Τσούκας 7 (1), Αρνόκουρος 10, Μαστρογιαννόπουλος 25 (5)

ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (Μάνος): Μάρκου, Σμιθ 18 (2), Λεμπέσης 19 (3), Κοκορέλης 10 (1), Πιλάβιος 5 (1), Παρασκευόπουλος 16 (2), Πετανίδης 11, Κάτζος, Τάταρης 13 (3)

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής:

Μαχητές Πειραματικό-ΝΕ Μεγαρίδος 90-99 παράταση (κ.δ. 85-85)

Σοφάδες-Δάφνη 80-71

ΑΓΕ Χαλκίδας-Ψυχικό 89-79

Πρωτέας Βούλας-Νίκη Βόλου 81-69

Αιγάλεω-Πανερυθραϊκός 100-101

Παπάγου-Λαύριο 77-75

Βίκος Ιωαννίνων-Κόροιβος 98-92

ΡΕΠΟ: Δόξα Λευκάδας

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 18 αγώνες)

Βίκος Ιωαννίνων 33

Δόξα Λευκάδας 31 -17αγ.

Πρωτέας Βούλας 30

ΝΕ Μεγαρίδος 29

ΑΓΕ Χαλκίδας 29

Παπάγου 28

Ψυχικό 28

Λαύριο 28

Δάφνη 25

Μαχητές Πειραματικό 25

Πανερυθραϊκός 25 -17αγ.

Κόροιβος Αμαλιάδας 25 -17αγ.

Σοφάδες 22

Νίκη Βόλου 21 -17αγ.

Αιγάλεω 20

*Αποχώρησε μεσούσης της σεζόν ο ΑΟ Τρίκαλα.