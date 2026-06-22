Γνωστές έγιναν σήμερα οι τρεις υποψήφιες ομάδες για τη χορήγηση της wildcard για την τελευταία θέση στο Πρωτάθλημα της Elite League 2026-27.
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Γνωστές έγιναν σήμερα οι τρεις υποψήφιες ομάδες για τη χορήγηση της wildcard για την τελευταία θέση στο Πρωτάθλημα της Elite League 2026-27.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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