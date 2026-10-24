Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίστηκε το Σάββατο (23/10) το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Elite League. Ο Πανιώνιος και το Λαύριο διατήρησαν το αήττητό τους κάμπτοντας την αντίσταση της Κομοτηνής (95-57) και του Αμύντα αντίστοιχα (87-60). Ο Παπάγου έφτασε στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του με 75-69 επί της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου, ενώ οι Μαζητές πέρασαν με το οριακό 96-91 από την Αμαλιάδα.

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