Στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 4ης αγωνιστικής της Elite League (Α2 Ανδρών), ο Βίκος Ιωαννίνων επικράτησε του Κόροιβου στην Αμαλιάδα με 82-68 και έδωσε συνέχεια στο αήττητο του στο εφετινό πρωτάθλημα, συνεχίζοντας «αγκαλιά» με τον Πρωτέα Βούλας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 32-46, 51-60, 68-82

Κόροιβος Αμαλιάδας (Γιαπλές): Μάρκου 2, Λεμπέσης 7 (1), Σλέιτερ 10 (1), Κωνσταντινίδης, Πιλάβιος 2, Παρασκευόπουλος 16 (2), Βάρνερ 12 (2), Κάτζος 2, Καλιανιώτης 17, Βύρλας

Βίκος Ιωαννίνων (Μιχελάκος): Τζόουνς 11 (2), Σιμιτζής 7 (1), Γεωργίου, Άντερσον 13 (3), Γράβας 9 (2), Διαμαντάκος 6, Τσούκας 6 (1), Αρνόκουρος 14, Πάτρας, Μαστρογιαννόπουλος 16 (3)

Σε αναμετρήσεις για την 4η αγωνιστική στην Α2 ανδρών στο μπάσκετ (Elite League), σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Α2 ΑΝΔΡΩΝ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (25 & 27/10/2025)

ΝΕ Μεγαρίδος-Μαχητές Πειραματικό 100-78

Δάφνη-Σοφάδες 78-67

Ψυχικό-ΑΓΕΧ 71-76

Δόξα Λευκάδας-Τρίκαλα 77-67

Νίκη Βόλου-Πρωτέας Βούλας 66-76

Πανερυθραϊκός-Αιγάλεω 87-63

Λαύριο-Παπάγου 88-90

Κόροιβος-Βίκος Ιωαννίνων 68-82

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Β.

Πρωτέας Βούλας 8

Βίκος Ιωαννίνων 8

Ψυχικό 7

Παπάγου 7

ΝΕ Μεγαρίδος 7

Δόξα Λευκάδας 7

Κόροιβος 7

Μαχητές Πειραματικό 6

Νίκη Βόλου 6

Πανερυθραϊκός 6

Λαύριο 5

ΑΓΕ Χαλκίδας 5

Δάφνη 5

Σοφάδες 4

Αιγάλεω 4

Τρίκαλα 4