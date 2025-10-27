Στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 4ης αγωνιστικής της Elite League (Α2 Ανδρών), ο Βίκος Ιωαννίνων επικράτησε του Κόροιβου στην Αμαλιάδα με 82-68 και έδωσε συνέχεια στο αήττητο του στο εφετινό πρωτάθλημα, συνεχίζοντας «αγκαλιά» με τον Πρωτέα Βούλας στην κορυφή της βαθμολογίας.
Τα δεκάλεπτα: 23-25, 32-46, 51-60, 68-82
Κόροιβος Αμαλιάδας (Γιαπλές): Μάρκου 2, Λεμπέσης 7 (1), Σλέιτερ 10 (1), Κωνσταντινίδης, Πιλάβιος 2, Παρασκευόπουλος 16 (2), Βάρνερ 12 (2), Κάτζος 2, Καλιανιώτης 17, Βύρλας
Βίκος Ιωαννίνων (Μιχελάκος): Τζόουνς 11 (2), Σιμιτζής 7 (1), Γεωργίου, Άντερσον 13 (3), Γράβας 9 (2), Διαμαντάκος 6, Τσούκας 6 (1), Αρνόκουρος 14, Πάτρας, Μαστρογιαννόπουλος 16 (3)
Σε αναμετρήσεις για την 4η αγωνιστική στην Α2 ανδρών στο μπάσκετ (Elite League), σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Α2 ΑΝΔΡΩΝ
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (25 & 27/10/2025)
ΝΕ Μεγαρίδος-Μαχητές Πειραματικό 100-78
Δάφνη-Σοφάδες 78-67
Ψυχικό-ΑΓΕΧ 71-76
Δόξα Λευκάδας-Τρίκαλα 77-67
Νίκη Βόλου-Πρωτέας Βούλας 66-76
Πανερυθραϊκός-Αιγάλεω 87-63
Λαύριο-Παπάγου 88-90
Κόροιβος-Βίκος Ιωαννίνων 68-82
H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Β.
Πρωτέας Βούλας 8
Βίκος Ιωαννίνων 8
Ψυχικό 7
Παπάγου 7
ΝΕ Μεγαρίδος 7
Δόξα Λευκάδας 7
Κόροιβος 7
Μαχητές Πειραματικό 6
Νίκη Βόλου 6
Πανερυθραϊκός 6
Λαύριο 5
ΑΓΕ Χαλκίδας 5
Δάφνη 5
Σοφάδες 4
Αιγάλεω 4
Τρίκαλα 4