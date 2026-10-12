Οι Μαχητές Πειραματικού πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στη φετινή Elite League, επικρατώντας με 92-91 των Σοφάδων, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο στο ξεκίνημα και προηγήθηκαν ακόμη και με 14 πόντους (3-17), χάρη στην ευστοχία τους από την περιφέρεια και την εξαιρετική παρουσία του Καλλιακούδα. Ωστόσο, οι Μαχητές αντέδρασαν με πρωταγωνιστές τους Σπιρ, Μπανκς και Μουτάφη, μειώνοντας σε 23-28 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

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