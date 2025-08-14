Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (ΕΡΤ News) το φιλικό προετοιμασίας της Εθνικής μπάσκετ ανδρών με αντίπαλο το Μαυροβούνιο.

Αυτό είναι το τέταρτο φιλικό για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, εν όψει του EuroBasket 2025.

Απέναντι στους Μαυροβούνιους ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός θα δοκιμάσει αρκετά διαφορετικά σχήματα, αφού πλησιάζει ο καιρός για τα επίσημα παιχνίδια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

ΔΕΙΤΕ TO ΦΙΛΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΤ

Η «γαλανόλευκη» και στο σημερινό φιλικό αγωνίζεται χωρίς τον μεγάλο της αστέρα, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο «Greek Freak», παρότι το όνομά του βρίσκεται στην αποστολή και ταξίδεψε με τη «γαλανόλευκη» στη νύμφη του Θερμαϊκού, δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, καθώς δεν έχει λυθεί το θέμα με την ασφάλειά του.

Από τη σημερινή δωδεκάδα κόπηκε ο Καραγιαννίδης. Έτσι λοιπόν οι εκλεκτικοί του Βασίλη Σπανούλη για απόψε είναι οι: Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Σλούκας, Καλαϊτζάκης, Παπανικολάου, Κατσίβελης, Σαμοντούροβ, Χουγκάζ, Κ. Αντετοκούνμπο, Θ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου, Μπαζίνας.

Εκτός αποστολής για τη Θεσσαλονίκη έμειναν οι Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης, οι οποίοι ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας και αναμένεται να ενσωματωθούν στην ομάδα μετά την επιστροφή, αλλά και ο Όμηρος Νετζήπογλου.

Το Μαυροβούνιο συμμετέχει στον δεύτερο όμιλο του Ευρωμπάσκετ, που θα φιλοξενηθεί στο Τάμπερε και θα αντιμετωπίσει Φινλανδία, Γερμανία, Μ. Βρετανία, Λιθουανία και Σουηδία.

Τα δεκάλεπτα: 15-19, 32-35