Μία ημέρα μετά τη φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο στο Telekom Center Athens, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, υποδέχτηκε στα γραφεία της ΕΟΚ τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας (ΚΟΚ) Λούη Δημητρίου.

«Το ιστορικό, πρώτο που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, χθεσινό (24/8) παιχνίδι των Εθνικών ομάδων Ελλάδας και Κύπρου, είχε και… συνέχεια σήμερα στα γραφεία της ΕΟΚ. Εκεί ο πρόεδρος της Ελληνικής ομοσπονδίας, Βαγγέλης Λιόλιος, υποδέχθηκε τους εκπροσώπους της Κυπριακής που συνοδεύουν την ομάδα, τη νέα ηγεσία της ΚΟΚ που άλλαξε πρόσφατα», αναφέρει η ΕΟΚ και συνεχίζει:

«Την αντιπροσωπεία αποτελούν ο πρόεδρος της ΚΟΚ, Λούης Δημητρίου, ο Γενικός Διευθυντής, Μαρίνος Μήτρου, και ο υπεύθυνος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης , Δημήτρης Παπαδόπουλος.

Στην εγκάρδια συζήτηση που πραγματοποιήθηκε, παρόντος και του γενικού διευθυντή της ΕΟΚ Ντίνου Σβερκούνου, επιβεβαιώθηκαν οι άριστες σχέσεις μεταξύ των δύο ομοσπονδιών και η αμοιβαία διάθεση για διεύρυνση της συνεργασίας με κάθε δυνατό τρόπο και σε κάθε ευκαιρία».