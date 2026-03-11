Χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερες δυσκολίες, ο Ηρακλής επικράτησε με 76-63 της Ταλ Τεκ στο «Ιβανώφειο» για τον δεύτερο γύρο της EBNL και εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, οι Αμερικανοί του Ηρακλή κρατούσαν την ομάδα τους μπροστά στο σκορ με διαφορά 3-5 πόντων. Ένα τρίποντο του Ντάρκο-Κέλι έδωσε προβάδισμα έξι πόντων στον «γηραιό», ενώ στη συνέχεια ένα σερί 7-0 των «κυανόλευκων» ανέβασε τη διαφορά στο 22-12 για το σύνολο του Ζόραν Λούκιτς. Ο Καμπουρίδης διαμόρφωσε το 24-15, που ήταν και το σκορ της πρώτης περιόδου.

