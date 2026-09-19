Ο Στέφανος Δέδας, βοηθός προπονητή του Δημήτρη Ιτούδη στον πάγκο της Χάποελ Τελ-Αβίβ, εκδήλωσε το ενδιαφέρον του να αναλάβει κάποια στιγμή τον πάγκο της εθνικής ομάδας του Ισραήλ παρέα με τον παλιό του συνεργάτη Γκάι Πνίνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ισραηλινά Μέσα, ο 44χρονος προπονητής, που ανήκει στο τεχνικό επιτελείο της Χάποελ Τελ-Αβίβ, προσέγγισε την Ομοσπονδία της χώρας, εκφράζοντας το ενδιαφέρον του να αναλάβει το τιμόνι της εθνικής ομάδας, παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει υπάρξει κάποιο θέμα σχετικά με την παραμονή του Μπεν Χαλαμί, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο και τη φετινή σεζόν.

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