Λίγες μέρες μετά τη γνωστοποίηση της συμφωνίας με την Βικτόρια Μακόλεϊ, ο Αθηναϊκός κλείνει τις «τρύπες» στη θέση του σέντερ, ανακοινώνοντας τη μεταγραφή του καλοκαιριού, με την επιστροφή της Μαριέλλας Φασούλα στην ομάδα του Βύρωνα, έπειτα από 11 ολόκληρα χρόνια.

Ο Αθηναϊκός συνεχίζει να κινείται δυναμικά στην αγορά εν όψει της επόμενης σεζόν, με τις Πρωταθλήτριες Ελλάδας να γεμίζουν το ρόστερ στη θέση «5», με την έμπειρη σέντερ, που κουβαλάει μία τεράστια καριέρα στο εξωτερικό.

