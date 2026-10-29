Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή γνωστοποίησε την κλήση στον Παναγιώτη Φασούλα για να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Βαγγέλη Λιόλιου για να αναλάβει τη θεσμική εκπροσώπηση της ΕΟΚ, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμη η στάση της «Αράχνης» στο αίτημα.

«Ακέφαλη» παραμένει η εκπροσώπηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης στην ολομέλεια της ΕΟΕ, μετά την πρόσφατη παραίτηση του εκπροσώπου -και προέδρου της- Βαγγέλη Λιόλιου με αφορμή τις κατηγορίες εμπλοκής του στο σκάνδαλο Basketgate, που έχει συγκλονίσει τον ελληνικό αθλητισμό.

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