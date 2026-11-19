Με ανακοίνωσή του, το Δ.Σ. της ΕΟΚ καλεί τον Παναγιώτη Φασούλα να παραιτηθεί από τη θέση του εκπροσώπου της Ομοσπονδίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), κατηγορώντας τον για «συκοφαντία».

«Δεν μπορεί κανείς να καταγγέλλει τις εκλογές του 2024 και να κρατά τη μόνη θέση που του παραδόθηκε εξ αντανακλάσεως και ενώ και εκεί είχε ηττηθεί,» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Δ.Σ. της ΕΟΚ.

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