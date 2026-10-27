Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ενημέρωσε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προέδρου θα λάβουν χώρα στις 20 Νοεμβρίου, ενώ παράλληλα γνωστοποίησε τις αποφάσεις που ελήφθησαν έπειτα από την συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έπειτα από συνάντηση με τον Αν. Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και τον Γ. Γραμματέα Γιώργο Μαυρωτά, έγινε γνωστό ότι οι εκλογές της ΕΟΚ θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου, με την ενεργή συμμετοχή και γνώμη των σωματείων.

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