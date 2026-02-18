Η ΕΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση για τα αυτοκόλλητα στο παρκέ στα «Δύο Αοράκια», όπου διεξάγεται το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Όπως τόνισε τηρούν όλες τις προδιαγραφές και είναι κορυφαίας ποιότητας.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Η ΕΟΚ προχώρησε με ίδια έξοδα στην ανανέωση του παρκέ του κλειστού γυμναστηρίου της Νέας Αλικαρνασσού πριν την διεξαγωγή του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών με στόχο τη βέλτιστη εικόνα της διοργάνωσης.

Στο πλαίσιο αυτό έγινε συντήρηση του παρκέ, το οποίο βάφτηκε με χρώματα που πληρούν όλες τις προδιαγραφές FIBA για διεθνείς διοργανώσεις Εθνικών Ομάδων και έγιναν επιδιορθώσεις όπου ήταν αναγκαίο, προκειμένου να είναι ασφαλέστερο για τους αθλητές και την υγεία τους, κάτι το οποίο παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Τα αυτοκόλλητα που τοποθετήθηκαν είναι κορυφαίας ποιότητας και πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές. Επιπλέον, ο αριθμός των αυτοκόλλητων σε σχέση με άλλες διοργανώσεις είναι εμφανώς μικρότερος, γεγονός που αποδεικνύει την προσοχή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για την υγεία των αθλητών».