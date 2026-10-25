Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την υπόθεση των στημένων αγώνων μπάσκετ έπειτα από την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου από την θέση της προεδρίας.

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση απόλυτης και συνεχούς εγρήγορσης, παρακολουθούμε στενά τη ροή των γεγονότων και, αναλόγως των εξελίξεων, το σώμα θα προχωρά άμεσα στις ανάλογες θεσμικές ενέργειες. Στόχος όλων μας παραμένει η θωράκιση του αθλήματος, η πιστή τήρηση των κανονισμών και η διατήρηση της σταθερότητας σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία», έγραψε στην ανακοίνωσή της, η ΕΟΚ.

«Αποσύρομαι για να λειτουργήσει το μπάσκετ»

«Αποσύρομαι για να μπορέσει να λειτουργήσει το μπάσκετ», φέρεται να είπε ο πρόεδρος της ΕΟΚ μόλις πέρασε το «κατώφλι» του Ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη δήλωση αφορά το χρονικό διάστημα που απαιτείται έως ότου ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία στην οποία εμπλέκεται.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διοικητική λειτουργία της Ομοσπονδίας, καθώς ανοίγει επίσημα ο δρόμος για την ανάδειξη ενός νέου προσωρινού προέδρου. Αναμένονται οι διαδικασίες που θα ακολουθήσουν για την κάλυψη της θέσης, αλλά και το πρόσωπο που θα αναλάβει την διοίκηση του ελληνικού μπάσκετ στη νέα περίοδο.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

«Εν αναμονή των άμεσων εξελίξεων κι έχοντας ολοκληρώσει πριν λίγη ώρα την έκτακτη συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.) εκδίδει την ακόλουθη ανακοίνωση προκειμένου να ενημερώσει το φίλαθλο κοινό, τα σωματεία, τους αθλητές και όλους τους φορείς του αθλήματος ότι από την πρώτη στιγμή των πρόσφατων δικαστικών εξελίξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί με απόλυτη θεσμική προσήλωση, ψυχραιμία και υπευθυνότητα.

Με μοναδικό γνώμονα τη διασφάλιση της ομαλότητας και την προστασία του ελληνικού μπάσκετ, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει πλέον σε διαρκή βάση, δύο (2) φορές την ημέρα. Λαμβάνονται άμεσα όλες οι απαραίτητες αποφάσεις ώστε η καθημερινή δραστηριότητα της Ομοσπονδίας να συνεχιστεί απρόσκοπτα και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή όλων των πρωταθλημάτων και διοργανώσεων.

Βρισκόμαστε σε κατάσταση απόλυτης και συνεχούς εγρήγορσης, παρακολουθούμε στενά τη ροή των γεγονότων και, αναλόγως των εξελίξεων, το σώμα θα προχωρά άμεσα στις ανάλογες θεσμικές ενέργειες.

Στόχος όλων μας παραμένει η θωράκιση του αθλήματος, η πιστή τήρηση των κανονισμών και η διατήρηση της σταθερότητας σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία».