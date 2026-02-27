Η Παρί πραγματοποίησε την έκπληξη της αγωνιστικής, καθώς πέρασε νικηφόρα από το «Telekom Center Athens» επικρατώντας με 105-99 του Παναθηναϊκού. Η γαλλική ομάδα εκμεταλλεύτηκε την κακή αμυντική εικόνα των πρασίνων, ενώ έφτασε να προηγείται με 15 πόντους 5′ πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Ο Χέιζ-Ντείβις τότε βγήκε μπροστά, σημείωσε 11 διαδοχικούς πόντους και έφερε το παιχνίδι στον πόντο, με την βοήθεια του Ρογκαβόπουλου. Ωστόσο ο Αμερικανός δεν κατάφερε να σκοράρει το νικητήριο καλάθι -ολοκληρώνοντας το ματς με 27 πόντους- και το «τριφύλλι» ηττήθηκε.

Στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας (26/2) το Ντουμπάι κέρδισε άνετα την Βιλερμπάν με 96-85, σημειώνοντας το τέταρτο διαδοχικό αποτέλεσμα στην Euroleague. Πλέον, η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα απέχει μόλις μία νίκη από την 10άδα και ελπίζει την είσοδο της στα playoffs του θεσμού. Πρώτος σκόρερ ο Μπέικον με 18, ωστόσο ο πολυτιμότερος ήταν ο Ράιτ με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Σπουδαία διπλό για την Μακάμπι στο Πριγκιπάτο επικρατώντας με 91-86, για την 29η αγωνιστική της Euroleague. Ο Λόνι Γουόκερ ήταν ο πρώτος σκόρερ της «ομάδας του λαού» με 18 πόντους, ενώ ακολούθησαν οι Χοαρντ, Σόρκιν και Μπρισέτ με διψήφιους αριθμούς (15,15 και 12 αντίστοιχα). Για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ξεχώρισε ο Μπλόσμογκεϊμ με 25 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, αλλά και ο Νταιλό που σημείωσε 19 πόντους. Άστοχος πολύ ήταν ο Τζέιμς με 9 μόλις πόντους και 2/9 εκτελεσμένα εντός πεδιάς.

