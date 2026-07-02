Την επιστροφή της Αρίκα Κάρτερ στο τμήμα μπάσκετ του συλλόγου ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός εν όψει της νέας σεζόν 2026-27.

Η 30χρονη Αμερικανίδα γκαρντ είχε αγωνιστεί με το «τριφύλλι» στη καρδιά τη σεζόν 2022-23 κατακτώντας μάλιστα το Κύπελλο Ελλάδας, ενώ είχε αναδειχθεί και πολυτιμότερη παίκτρια της διοργάνωσης και επιστρέφει τώρα για να κατακτήσει νέους τίτλους με την πράσινη φανέλα.

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