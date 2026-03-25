Έπειτα από τρεις διαδοχικές ήττες ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στον δρόμο των επιτυχιών επικρατώντας της Μυκόνου με 100-87, σε εξ αναβολής παιχνίδι για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Δικέφαλος ανέβηκε στο 12-7 κάνοντας ένα βήμα προς την τελική κατάταξη του στην 4η θέση της κανονικής περιόδου, στο πρώτο από τα τέσσερα, συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια του, με το πρώτο να είναι αυτό του Σαββάτου (28/4, 16:00) με τον Προμηθέα.

Ο Μπεν Μουρ με 19 πόντους, ο Τόμας Ντίμσα με 22, ο Κλιφ Ομορούγι με 17 και ο Πάτρικ Μπέβερλι με 10 ασίστ ήταν οι καλύτεροι των νικητών.

Για την ομάδα των Κυκλάδων αυτή ήταν η 13η ήττα σε 21 παιχνίδια της, ωστόσο εξακολουθεί να «βλέπει» την οκτάδα παρότι το πρόγραμμα της είναι εξαιρετικά δύσκολο ως το τέλος. Ξεχώρισαν ο Τζάστιν Μπριγκς με 11 πόντους, 16 ριμπάουντ και ο Τάιρι Άπλμπι με 17 πόντους, έξι ριμπάουντ, εννιά ασίστ αλλά και επτά λάθη.

Η Μύκονος μπήκε καλά στο παιχνίδι και με 4/5 τρίποντα του Τάιρι Άπλμπι προηγήθηκε με 16-13. Όταν ο ΠΑΟΚ βελτίωσε την άμυνα του και βρήκε λύσεις από κοντά, κατάφερε να βρει ρυθμό και να κάνει ένα συνολικό 13-2 για να κλείσει την πρώτη περίοδο προηγούμενος με 26-18.

Ο «Δικέφαλος του Βορρρ» έφτασε το σερί του στο 17-0 καθώς από το 14-18 του 6:37, βρέθηκε στο 31-18 στο 11:10 ενώ λίγο μετά προηγήθηκε και με 14 (34-20 στο 12’). Σουτάροντας όμως πολύ καλά την μπάλα από μακριά, η κυκλαδίτικη ομάδα πλησίασε στους τέσσερις (42-38 στο 17’). Οι γηπεδούχοι όμως έκαναν ένα 9-4 ως το τέλος του ημιχρόνου (51-44).

Το παιχνίδι είχε υψηλό τέμπο και στο δεύτερο ημίχρονο κάτι που αποτυπώθηκε και σε ένα ανάλογο σκορ, με τον ΠΑΟΚ να μην χάνει το προβάδισμα αλλά και τη Μύκονο να γίνεται σε κάποιες περιπτώσεις απειλητική. Ο Δικέφαλος προηγήθηκε με 14 στο 23’ (61-47) ωστόσο οι Κυκλαδίτες κατάφεραν να μειώσουν στους έξι στο τέλος της περιόδου (74-68). Οι γηπεδούχοι ευνοήθηκαν από τη συνύπαρξη του Μουρ και του Ομορούγι στο παρκέ καθώς οι περιφερειακοί του ΠΑΟΚ με μπροστάρη τον Μπέβερλι, διαβάζοντας την υπεροχή τους στη ρακέτα, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να σκοράρουν.

Έτσι, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 14 στα μισά της τέταρτης περιόδου (87-73). Η Μύκονος έκανε μία τελευταία προσπάθεια (92-83 στο 38’) όμως οι γηπεδούχοι δεν είχαν πρόβλημα να σφραγίσουν τη νίκη τους.

Τα δεκάλεπτα: 26-18, 51-44, 74-68, 100-87.

ΠΑΟΚ (Παντελής Μπούτσκος): Ταϊρί 9, Κόνιαρης 12 (4), Περσίδης 8 (1), Μπέβερλι 6 (2), Μουρ 19, Άλεν 7, Ομορούγι 17, Φίλλιος, Ντίμσα 22 (5).

Μύκονος (Βαγγέλης Ζιάγκος): Άπλμπι 17 (4), Σιδηροηλίας 2, Χέσον 18 (3), Μπριγκς 11, Κάναντι 9, Κινγκ 16 (3), Μουρ 3, Γερομιχαλός 5 (1), Ερμείδης, Σκουλίδας, Μάντζαρης 6 (2).