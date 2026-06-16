Ο Κώστας Κώτσης επέστρεψε από την Ιαπωνία, όπου διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της Ράιζινγ Ζεφίρ στη Φουκουόκα και αναλαμβάνει Γενικός Διευθυντής του Αμαρουσίου.

Η ΚΑΕ των βορείων προαστίων της Αθήνας ανακοίνωσε την πρόσληψη του έμπειρου στελέχους. Από το 2014 έως το 2024, ο Κώστας Κώτσης εργάστηκε ως team manager της Εθνικής ανδρών, ενώ έχει εργαστεί ως Γενικός Διευθυντής σε ΑΕΚ, Περιστέρι και Κολοσσό ανάμεσα σε άλλες ομάδες.

Μετά την ανακοίνωση της πρόσληψής του, ο Κώστας Κώτσης δήλωσε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου:

«Ευχαριστώ τον Πρόεδρο και ιδιοκτήτη του Αμαρουσίου, κ. Στασινόπουλο για την εμπιστοσύνη. Είναι τιμή μου να εργαστώ σε μια ομάδα που έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στο ελληνικό και το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ξέρω ότι κάθε εποχή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, απαιτήσεις και προκλήσεις, τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί ενωμένοι, με γνώμονα την βελτίωση της ομάδας σε όλα τα επίπεδα. Ειδικά σε μια περίοδο που το ελληνικό Πρωτάθλημα μπαίνει σε μια φάση αναβάθμισης και ισχυρού ανταγωνισμού».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κώστα Κώτση, ο οποίος αναλαμβάνει την θέση του Γενικού Διευθυντή (G.M). Πρόκειται για έναν από τους πιο έμπειρους παράγοντες στο χώρο του ελληνικού Μπάσκετ, αν λάβουμε υπ’ όψη μας ότι εργάζεται σε θέσεις διοικητικής ευθύνης από το 1994. Έκτοτε διέγραψε μια παραγωγική πορεία, με αποκορύφωμα την δεκαετή θητεία του στην Εθνική ομάδα με την ιδιότητα του Team Manager. Επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Αμαρουσίου, αφού την περασμένη σεζόν εργάστηκε στην Ιαπωνία.

Ο Κώστας Κώτσης είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών, και κάτοχος Μεταπτυχιακού (MSc) στη Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η διαδρομή του ξεκίνησε από το Περιστέρι, στο οποίο διετέλεσε προπονητής των τμημάτων υποδομής.

ΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

– Team Manager: Εθνική Ομάδα Ανδρών (2014-2024)

– General Manager: Rising Zephyr Fukuoka-Ιαπωνία (2025-2026)

– General Manager ΑΕΚ (2025-2026)

– General Manager: Ήφαιστος (2018-2020)

– General Manager: Kύμη (2015-2017)

– General Manager: Περιστέρι (2012-2013)

– General Manager: Κολοσσός (2008-2012)

– Director of Basketball Operations: AEK (2001-2008)

– Sport Director: ΠΑΟΚ (1999-2001)

– Sport Director: Περιστέρι (1994-1999)

– Προπονητής: Περιστέρι (1990-1993)

Κώστα Κώτση, καλωσόρισες στην οικογένεια του Αμαρουσίου!».