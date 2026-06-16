Τα σωματεία της Elite League απέστειλαν επιστολή διαμαρτυρίας στον Πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, αντιδρώντας έντονα στην πρόταση για μείωση των ομάδων που προβιβάζονται στην Basket League από δύο σε μία.

Βασικό επιχείρημα των ομάδων της Elite League είναι η προάσπιση των αρχών της αξιοκρατίας, της ισονομίας και της ελεύθερης αγωνιστικής διεκδίκησης, τονίζοντας ότι η μείωση του αριθμού των θέσεων ανόδου υποβαθμίζει την ανταγωνιστικότητα, μειώνει την εμπορική και αγωνιστική αξία της κατηγορίας και δημιουργεί συνθήκες στασιμότητας αντί ανάπτυξης, κάτι που λειτουργήσει αποτρεπτικά σε οποιαδήποτε επενδυτική πρωτοβουλία στον χώρο.

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