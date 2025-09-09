Μία ημέρα πριν τη μυστική ψηφοφορία (Τετάρτη, 10/10) των μετόχων της Euroleague σε προγραμματισμένη συνεδρίαση, για την έδρα του Final-4 για το 2026 η κόντρα ανάμεσα στο Βελιγράδι και την Αθήνα εντείνεται. Το Βελιγράδι, το οποίο ήταν φαβορί για την περσινή διοργάνωση του Final-4 (2025), αλλά ξαφνικά προέκυψε η υποψηφιότητα του Άμπου Ντάμπι (11 ψήφους υπέρ και 2 κατά), έστειλε επιστολή στις συμμετέχουσες ομάδες της Euroleague με την οποία τις ενημερώνει πως η διοργανώτρια Αρχή, Euroleague, δεν μετέφερε στους μετόχους τις ακριβείς πληροφορίες αναφορικά με τη βελτιωμένη πρότασή του.

Το Βελιγράδι είχε καταθέσει πρώτο προσφορά, εν συνεχεία ακολούθησε αυτή της Αθήνας για το ΟΑΚΑ, για να επανέλθει με βελτιωμένη πρόταση το Βελιγράδι αναφορικά με την Beograd Arena.

Στην επιστολή του προς τις συμμετέχουσες ομάδες το Βελιγράδι επισύναψε τον φάκελο της υποψηφιότητας με τα στοιχεία της πρότασής του, αλλά και την επιστολή της Euroleague, ώστε να είναι σε θέση οι ομάδες από μόνες τους να συγκρίνουν τα στοιχεία που το Βελιγράδι θεωρεί πως απέκρυψε η Euroleague.

Στη Σερβία τονίζουν πως προέβησαν σε αυτές τις ενέργειες για λόγους διαφάνειας και δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά στην κούρσα για την ανάληψη της διοργάνωσης του Final-4 του 2026, ενώ ξεκαθαρίζουν πως μετά από αυτές τις διευκρινίσεις, αν οι μέτοχοι της Euroleague επιλέξουν την Αθήνα και το ΟΑΚΑ, θα σεβαστούν απόλυτα την τελική απόφασή τους.