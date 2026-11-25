Τρία χρόνια μετά την ανακοίνωση της απόφασής του να αποσυρθεί από το επαγγελματικό μπάσκετ, ο Νίκος Παππάς φόρεσε και πάλι τη φανέλα του και αγωνίστηκε με τα χρώματα του Λοκρού Αταλάντης.

Έναν μεγάλο κύκλο ολοκλήρωσε ο παλαίμαχος γκαρντ, που επέστρεψε στην ομάδα της Αταλάντης έπειτα από 23 χρόνια καθώς από τα κλιμάκια του Λοκρού είχε ξεκινήσει τα πρώτα του μπασκετικά βήματα, πριν ακολουθήσει η καταξίωση με τα χρώματα του Πανελληνίου και στη συνέχεια του Πανιωνίου και του Παναθηναϊκού.

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