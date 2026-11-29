Με τον Αθηναϊκό και τον Παναθηναϊκό να πετυχαίνουν εμφατικές νίκες συνεχίστηκε η δράση στην 8η αγωνιστική της Α1 Γυναικών στο μπάσκετ. Ο Αθηναϊκός συνέτριψε τον Άρη με 115-64 στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι «πράσινες» συνδύασαν με νίκη το ντεμπούτο του Κάρολ Κοβαλέφσκι στον πάγκο τους, επικρατώντας με 100-84 του ΠΑΣ Γιάννινα.

Ο Αθηναϊκός κυριάρχησε απόλυτα στην αναμέτρηση με τον Άρη, φτάνοντας με χαρακτηριστική άνεση στο τελικό 115-64. Η Φασούλα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 30 πόντους, ενώ η Χρίστοβα πρόσθεσε 15. Για τις γηπεδούχες, η Πάτι σημείωσε 20 πόντους.

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