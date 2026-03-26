Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην τελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ των Γυναικών με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου, αντιμετωπίζοντας την Παρασκευή (27/3, 16:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΔΑΚ Ελευθερούπολης) στον α’ ημιτελικό τον Πρωτέα Βούλας.

Η προπονήτρια του «τριφυλλιού», Σελέμ Ερντέμ και οι αθλήτριες Άννα Νίκη Σταμολάμπρου και Άρτεμις Σπανού τόνισαν την ανάγκη συγκέντρωσης, πειθαρχίας και ελέγχου του ρυθμού για να υπερισχύσουν απέναντι σε έναν ικανό και επικίνδυνο αντίπαλο, δείχνοντας αποφασιστικότητα για το εισιτήριο του τελικού.

Αναλυτικα:

Σελέμ Ερντέμ (προπονήτρια Παναθηναϊκού): «Πρώτα απ’ όλα είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού είχαμε πει ότι συγκεντρωνόμαστε στο επόμενο παιχνίδι. Έχουμε στοχεύσει σε κάποια πράγματα που κάνει καλά ο Πρωτέας Βούλας. Αν ακολουθήσουμε το πλάνο πιστεύω ότι θα είμαστε στον τελικό και από εκεί και πέρα θα δούμε το πλάνο μας για το ματς της Κυριακής. Θα πρέπει να μην έχουμε άγχος, ξέρουμε τις επιθετικές αρετές του Πρωτέα Βούλας και πρέπει να ελέγξουμε τον ρυθμό και τα ριμπάουντ».

Άννα Νίκη Σταμολάμπρου (αθλήτρια Παναθηναϊκού): «Ξεκάθαρος στόχος του Παναθηναϊκού είναι η κατάκτηση του Κυπέλλου, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Για να συμβεί αυτό πρέπει να περάσουμε το δύσκολο εμπόδιο του Πρωτέα Βούλας. Είναι μια ομάδα πολύ ικανή και επικίνδυνη, έχουν έναν εξαιρετικό προπονητή και διαβάζουν το παιχνίδι του αντιπάλου. Εμείς έχουμε προετοιμαστεί εξαιρετικά. Βρισκόμαστε σε πολύ καλό σωματικό και πνευματικό επίπεδο από άποψη ετοιμότητας και αύριο θα δώσουμε το 100% για να πάρουμε την πρόκριση για τον τελικό. Όλα αυτά τα παιχνίδια είναι κλειστά λόγω της πίεσης και του νοκ άουτ χαρακτήρα που έχουν και όλοι θέλουμε το αποτέλεσμα, γιατί δεν υπάρχει το περιθώριο του λάθους. Εμείς πρέπει να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι, να επιβάλλουμε τον δικό μας ρυθμό και να μην αφήσουμε τον Πρωτέα Βούλας να κάνει το παιχνίδι του. Από εκεί και πέρα εμείς πρέπει να έχουμε διάρκεια στο παιχνίδι μας. Να ελέγξουμε το ρυθμό και τα ριμπάουντ και να παίξουμε το παιχνίδι που παίζουμε ως Παναθηναϊκός».

Άρτεμις Σπανού (αθλήτρια Παναθηναϊκού): «Είμαστε σε ένα Final 4 και το παιχνίδι θα είναι δύσκολο. Ο Πρωτέας Βούλας έχει δείξει σε όλη τη σεζόν ότι μπορεί να ανταποκριθεί πολύ καλά στα δύσκολα παιχνίδι. Ξέρουμε ότι πρέπει να μπούμε δυνατά και να πιέσουμε από την αρχή. Να είμαστε συγκεντρωμένες στον στόχο μας και στην τακτική μας για να μπορέσουμε να περάσουμε στον τελικό του Final 4».