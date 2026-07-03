Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ενισχύθηκε στην περιφέρεια, καθώς οι διοικούντες γνωστοποίησαν την απόκτηση της Γαλλίδας Γιοχάνα Εγουόντο. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε η 25χρονη γκαρντ κατέκτησε το πρωτάθλημα Γαλλίας με την Μπάσκετ Λαντ.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας των δύο πλευρών, το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «ερυθρολεύκων» δήλωσε:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που γίνομαι μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού. Ανυπομονώ να γνωρίσω αυτόν τον μυθικό σύλλογο! Μου έχουν πει, ότι οι φίλαθλοί μας είναι καταπληκτικοί και η ατμόσφαιρα απίστευτη. Για αυτό, ανυπομονώ να νιώσω την ενέργειά των φιλάθλων μας και να διεκδικήσουμε όλοι μαζί, ομάδα, παίκτριες, κόσμος, πολλές επιτυχίες. Τα λέμε τη νέα σεζόν! Εύχομαι να έχουμε μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες, νίκες και χαρά».

Η ανακοίνωση:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Γιοχάνα Εγουόντο. Η διεθνής Γαλλίδα γκαρντ (21/2/2001, 1,84μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας μπάσκετ Γυναικών του συλλόγου.

Η Γιοχάνα Εγουόντο είναι πρωταθλήτρια Γαλλίας, αφού τη σεζόν 2025-26, κατέκτησε τον τίτλο με την Μπάσκετ Λαντ. Στη γαλλική ομάδα αγωνίστηκε την τελευταία τριετία, κατακτώντας συνολικά δύο πρωταθλήματα και δύο Super Cup. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αφού τις τρεις τελευταίες σεζόν, αγωνίστηκε με την Μπάσκετ Λαντ στην Euroleague.

Η 25χρονη γκαρντ είναι διεθνής με την ομάδα 3Χ3 της Γαλλίας, ενώ στο παρελθόν, αγωνίστηκε σε όλες τις «μικρές» Εθνικές, με τις οποίες συμμετείχε σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια πρωταθλήματα (Κ17, Κ18, Κ20).

Προηγούμενες ομάδες:

2019-21 Σαρτρ (Γαλλία)

2021-23 Ταρμπ (Γαλλία)

2023-26 Μπάσκετ Λαντ (Γαλλία)».