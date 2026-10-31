Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο ντέρμπι «αιώνιων», επιβλήθηκε με 89-63 του Παναθηναϊκού και έκανε «σμπαράλια» το απόλυτο του Τριφυλλιού στο πρωτάθλημα γυναικών.

Οι «ερυθρόλευκες» έβγαλαν ηχηρή αντίδραση μετά τις διαδοχικές ήττες, κυριάρχησαν απόλυτα στο κλειστό των Καμινίων και χωρίς να αφήσουν κανένα περιθώριο στις Πράσινες, πανηγύρισαν τη νίκη με 89-63 για την 5η αγωνιστική της Allwyn Women’s Basketball League 1 και επέστρεψαν με τον πιο εμφατικό τρόπο σε τροχιά επιτυχιών.

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