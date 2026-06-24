Παίκτης του Ερυθρού Αστέρα είναι για τα επόμενα δύο χρόνια ο Κρις Τζόουνς, ο 33χρονος Αμερικανός γκαρντ που την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Χάποελ Τελ-Αβίβ.
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Παίκτης του Ερυθρού Αστέρα είναι για τα επόμενα δύο χρόνια ο Κρις Τζόουνς, ο 33χρονος Αμερικανός γκαρντ που την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Χάποελ Τελ-Αβίβ.
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