Παίκτης του Ερυθρού Αστέρα είναι για τα επόμενα δύο χρόνια ο Κρις Τζόουνς, ο 33χρονος Αμερικανός γκαρντ που την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Χάποελ Τελ-Αβίβ.

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