Μετά το διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ, η Λίγκα έδωσε στη δημοσιότητα τις ημερομηνίες διεξαγωγής των 26 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου. Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για το διήμερο 4-5 Οκτωβρίου. Κάθε ομάδα θα έχει από ένα ρεπό σε κάθε γύρο τη νέα σεζόν, καθώς οι ομάδες είναι 13. Η «αυλαία» της κανονικής περιόδου με την 26η αγωνιστική θα πέσει στις 25-26 Απριλίου του 2026.

Στον ΕΣΑΚΕ αποφάσισαν στην κατάργηση των Play-In, κάτι που σημαίνει πως τη νέα σεζόν στα πλέι οφ θα προκρίνονται απευθείας οι ομάδς που τερμάτισαν στις θέσεις 1 έως 8 στην κανονική περίοδο (1-8, 2-7, 3-6 και 4-5),

Τα προημιτελικά και τα ημιτελικά θα κρίνονται σε σειρές best-of-three και οι τελικοί στα πέντε παιχνίδια.

Τέλος, όσον αφορά τον υποβιβασμό, η ομάδα που θα τερματίσει στην τελευταία θέση της regular season θα υποβιβαστεί στην Α2.