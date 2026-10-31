Με ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο σε άμυνα και επίθεση, το Μαρούσι έφτασε μέχρι το +29 και πανηγύρισε την παρθενική του νίκη στην GBL, διαλύοντας με 87-76 τον Προμηθέα Πάτρας, για την 5η αγωνιστική.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με το Μαρούσι να μπαίνει αποφασισμένο στο παρκέ. Με τρίποντα των Τούλιατου και Τζάκσον οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 6-2, ενώ ο Σάλας με νέο τρίποντο και ο Γουέρ με διαδοχικούς πόντους ανέβασαν τη διαφορά στους εννέα (13-4). Ο Προμηθέας προσπάθησε να αντιδράσει με τον Φόρεστερ, όμως το Μαρούσι συνέχισε να σκοράρει, φτάνοντας στο 25-8, πριν διαμορφωθεί το 25-9 με βολή του Δίπλαρου στο τέλος της περιόδου.

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