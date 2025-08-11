Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Εθνικής μπάσκετ ανδρών ανακοίνωσε η ΕΡΤ.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε τη Δευτέρα η Δημόσια Τηλεόραση, τα υπόλοιπα φιλικά προετοιμασίας της «επίσημης αγαπημένης» (με Μαυροβούνιο και Γαλλία), καθώς και τα τρία (με Ιταλία, Γεωργία και Βοσνία Ερζεγοβίνη) από τα πέντε παιχνίδια της στη φάση των ομίλων του Ευρωμπάσκετ, θα μεταδοθούν από το «ΕΡΤ News».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Οι φιλικές αναμετρήσεις, το τουρνουά Ακρόπολις και η πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ στο ειδησεογραφικό κανάλι της ΕΡΤ. Επανασυντονίστε τα κανάλια σας για να απολαύσετε τους αγώνες με βέλτιστη εικόνα και ήχο.

Ασίστ στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ δίνει το ΕΡΤNEWS, που για πρώτη φορά θα μεταδώσει τις κορυφαίες αναμετρήσεις του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στα φιλικά με Μαυροβούνιο και Γαλλία, το τουρνουά Ακρόπολις, καθώς και την πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ.

Το ειδησεογραφικό κανάλι της ΕΡΤ φοράει τα αθλητικά του και κατεβαίνει στο παρκέ για να μεταδώσει, ζωντανά και αποκλειστικά, τις προσπάθειες της Εθνικής μας στις πρώτες φιλικές της αναμετρήσεις, αλλά και τους κρίσιμους αγώνες της στο Ευρωμπάσκετ.

Επανασυντονίστε, λοιπόν, τα κανάλια σας για να απολαύσετε τις προσπάθειες των κορυφαίων παικτών της Εθνικής μας στο ΕΡΤNEWS, με βέλτιστη εικόνα και ήχο σε περιβάλλον HD».

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Εθνικής:

Φιλικά προετοιμασίας

Πέμπτη 14/8, 19:00 Ελλάδα-Μαυροβούνιο (PAOK Sports Arena) (ΕΡΤ News)

Τετάρτη 20/8, 20:00 Ελλάδα-Λετονία (Τουρνουά Aegean Aκρόπολις-OAKA) (ΕΡΤ News)

Πέμπτη 21/8, 20:00 Ιταλία-Λετονία (Τουρνουά Aegean Aκρόπολις-OAKA) (ΕΡΤ News)

Παρασκευή 22/8, 20:00 Ελλάδα-Ιταλία (Τουρνουά Aegean Aκρόπολις-OAKA) (ΕΡΤ News)

Κυριακή 24/8, 20:00 Ελλάδα-Γαλλία (ΟΑΚΑ) (ΕΡΤ News)

Eυρωμπάσκετ (Γ’ Όμιλος-Λεμεσός)

Πέμπτη 28/8, 21:30 Ελλάδα-Ιταλία (ΕΡΤ News και Novasports Start)

Σάββατο 30/8, 18:15 Κύπρος-Ελλάδα (ΕΡΤ1 και Novasports Start)

Κυριακή 31/8, 15:00 Γεωργία-Ελλάδα (ΕΡΤ News και Novasports Start)

Τρίτη 2/9, 15:00 Ελλάδα-Βοσνία Ερζεγοβίνη (ΕΡΤ News και Novasports Start)

Πέμπτη 4/9, 21:30 Ισπανία-Ελλάδα (ΕΡΤ1 και Novasports Start)