Την αποστολή της Εθνικής μπάσκετ ανδρών για το αυριανό (14/8, 19:00) φιλικό με τη Μαυροβούνιο στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε την Τετάρτη η ΕΟΚ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παρότι το όνομά του βρίσκεται στην αποστολή και θα ταξιδέψει με τη «γαλανόλευκη» στη νύμφη του Θερμαϊκού, δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, καθώς δεν έχει λυθεί το θέμα με την ασφάλειά του.

Από εκεί και πέρα, εκτός αποστολής έμειναν οι Βασίλης Τολιόπουλος, Βαγγέλης Ζούγρης (σ.σ. αποθεραπεία) και Όμηρος Νετζήπογλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σημερινή ήταν η τελευταία προπόνηση για τους Αλέξανδρο Νικολαΐδη και Λευτέρη Λιοτόπουλο με την εθνική ανδρών αυτό το καλοκαίρι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας:

«Η Εθνική Ανδρών αναχωρεί σήμερα για τη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου αύριο (14/8) υπάρχει προγραμματισμένο ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι, με αντίπαλο το Μαυροβούνιο (19.00) στην PAOK Sports Arena.

Στην αποστολή θα συμμετάσχουν 14 παίκτες, με τη σημερινή προπόνηση που έγινε στο ΟΑΚΑ να είναι η τελευταία για τους Αλέξανδρο Νικολαΐδη και Λευτέρη Λιοτόπουλο, για τη φετινή προσπάθεια της Εθνικής.

Εκτός αποστολής για τη Θεσσαλονίκη θα μείνουν οι Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης, οι οποίοι ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας και αναμένεται να ενσωματωθούν στην ομάδα μετά την επιστροφή, αλλά και ο Όμηρος Νετζήπογλου.

Οι 14 που θα ταξιδέψουν είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Νάσος Μπαζίνας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί στην αυριανή αναμέτρηση.

Διαπιστεύσεις για τα ΜΜΕ

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ που έχουν διαπιστευθεί για τον αγώνα Ελλάδα – Μαυροβούνιο να παραλάβουν τις διαπιστεύσεις τους από την ΠΑΟΚ Sports Arena. Θα είναι διαθέσιμες δύο ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.

