Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Φακούντο Καμπάτσο, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 102-75 της Χάποελ Τελ-Αβίβ, έκανε το 2-0 στη σειρά των play-offs της Euroleague και βρίσκεται ένα βήμα πριν «κλειδώσει» τη συμμετοχή της στο Final-4 της Αθήνας.

Σε ένα παιχνίδι με δύο εντελώς διαφορετικά ημίχρονα, η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να πάρει και το δεύτερο παιχνίδι απέναντι στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, χάρη σε μία εκπληκτική τρίτη περίοδο, που η «Βασίλισσα» σκόραρε 33 πόντους.

